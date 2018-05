Notfälle : Wasserwacht rüstet sich für Badesaison an Ostsee-Küste

Die DRK-Wasserwacht will auch in diesem Sommer an den Stränden Mecklenburg-Vorpommerns für die Sicherheit der Badegäste sorgen und stellt ihr Konzept dafür am heutigen Dienstag (14.00 Uhr) in Schwerin vor. Schon seit Anfang Mai hat sie in einigen Ostsee-Bädern die Rettungstürme besetzt. Der Ansturm der Badegäste steht aber noch bevor.

von dpa

08. Mai 2018, 03:36 Uhr

Im Vorjahr hatte die Wasserwacht in Heringsdorf auf Usedom den Einsatz von Drohnen erprobt, die im Notfall rasch Schwimmhilfen zu Badegästen in Not bringen können. Nach Auswertung der Saison sollte entschieden werden, ob der Einsatz der fliegenden Helfer auch auf andere vielbesuchte Strände ausgedehnt wird.

Zusammen mit der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) sichert die DRK-Wasserwacht in den Sommermonaten ein engmaschiges Rettungsnetz an der Ostsee und sorgt auch für die Bewachung offizieller Badestellen an zahlreichen Binnenseen.