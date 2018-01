Tiere : Wasservögel: Europas Ornithologen zählen an Küsten und Seen

In ganz Europa zählen Ornithologen an diesem Wochenende die Wasservögel. In Mecklenburg-Vorpommern gehen etwa 80 Ehrenamtliche an die Ostseeküste und die Boddengewässer, an die gößeren Seen und Flüsse, um die Vögel zu registrieren, die sich im Winter dort aufhalten. «Ziel ist es, die Gesamtbestände der Wasservogelarten zu erfassen», sagte der Landeskoordinator der jährlichen Aktion, Bernd Heinze, am Freitag in Güstrow. In Mecklenburg-Vorpommern seien die Gewässer in 230 Zählgebiete aufgeteilt. Das Erfassen von Enten, Gänsen und Schwänen, aber auch von Tauchern, Kormoranen und Reihern sei um diese Jahreszeit vergleichsweise einfach. Die Vögel konzentrieren sich dann in größeren Schwärmen auf dem Wasser, während sie in der Brutzeit eher versteckt leben. Dann sei das Zählen unmöglich.