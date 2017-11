Schifffahrt : Wasserstraßen der Ostsee werden für den Winter gerüstet

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

von dpa

erstellt am 02.Nov.2017

Die Wasserstraßen vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns werden winterfest gemacht. Vor wenigen Tagen hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Stralsund damit begonnen, die ersten Toppzeichen von den Tonnen in den Boddengewässern am Darß zu nehmen, um mögliche Beschädigungen durch Sturm und Eis zu verhindern. Bis Mitte Dezember sollen so die meisten der 351 Tonnen mit Toppzeichen im Bereich der polnischen Grenze bis zur Mecklenburger Bucht winterfest gemacht sein.