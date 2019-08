Unfälle : Wassersportler von sinkendem Motorboot aus Ostsee gerettet

von dpa

23. August 2019, 17:28 Uhr

Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) hat Freitagmittag in der Ostsee zwei Wassersportler von einem sinkenden Motorboot gerettet. Wie die DGzRS mitteilte, alarmierten die Schiffbrüchigen die Seenotretter, nachdem sie mit ihrem Boot südlich der Insel Rügen auf Grund gelaufen waren und große Mengen Wasser eindrangen. Der Versuch, mit dem beschädigten Boot noch den Hafen von Thiessow auf der Halbinsel Mönchgut zu erreichen, sei fehlgeschlagen. Ein in der Nähe befindliches Segelboot habe die beiden etwa 60-jährigen Schiffbrüchigen rund 7,5 Kilometer vor Thiessow laut den Angaben in letzter Minute an Bord nehmen können. Das Motorboot sei kurz danach im Greifswalder Bodden versunken. Das gerettete Paar sei anschließend von den Seenotrettern unverletzt an Land gebracht worden.