Polizei : Wasserschutzpolizei testet Jetski und geeignete Waffen

Die Wasserschutzpolizei in Mecklenburg-Vorpommern testet Jetski, um damit besser gegen die zunehmenden Verstöße auf den Binnen- und Küstengewässern vorgehen zu können. Dazu wurden zunächst für einen Monat zwei dieser Wassermotorräder angemietet, berichtete Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Freitag in Rostock. Hintergrund sei, dass mit den bisher genutzten Streifen- und Schlauchbooten Geschwindigkeitsverstöße, das Befahren von Fahrverbotszonen oder andere Verstöße nur bedingt kontrolliert und geahndet werden können. Die neuen Wassermotorräder erreichten eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 120 Kilometer pro Stunde.

von dpa

03. August 2018, 15:31 Uhr

Bei Sportbooten und Wassersportgeräten habe es in den vergangenen Jahren umfassende technische Weiterentwicklungen gegeben. Die Außenbordmotoren werden kompakter und leistungsfähiger und die Wassermotorräder für Wassersportler erschwinglicher, wie Caffier sagte. Für die Jetski-Polizisten wurden Neoprenanzüge, Prallschutzwesten, Helme und Schutzbrillen angemietet. Auch die Jetski-taugliche Bewaffnung müsse noch getestet werden.