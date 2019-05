Schifffahrt : Wasserschutzpolizei: Kontrollen der Binnenschifffahrt

von dpa

27. Mai 2019, 11:02 Uhr

Mit Blick auf die bevorstehenden Feiertage haben die Wasserschutzpolizeien der ostdeutschen Bundesländer Schwerpunktkontrollen auf den Binnengewässern im Bereich der Berufs- und Freizeitschifffahrt angekündigt. Dabei liege der Schwerpunkt auf der Einhaltung geltender Verkehrsvorschriften, auf der Überprüfung von Schiffs- und Bootspapieren sowie auf der Feststellung von Alkoholverstößen und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, teilte die Wasserschutzpolizei am Montag in Waldeck bei Rostock mit. In diesem Jahr sei die Wasserschutzpolizei in Sachsen für die Organisation der Schwerpunktkontrollen verantwortlich.