Verkehr : Wasserrohrbruch behindert Verkehr in Greifswald

Ein Wasserrohrbruch hat in der Innenstadt von Greifswald Verkehrsbehinderungen verursacht. Wie die Stadtwerke am Samstag mitteilten, war am Vorabend in der viel befahrenen Anklamer Straße eine Hauptwasserleitung gebrochen. Zunächst seien etwa 1200 Kubikmeter Wasser ausgetreten. Dann seien Straße sowie Bürgersteig auf einer Länge von rund 20 Metern abgesackt.