Natur : Warum haben Bäume Narben? Naturpark stellt Harzer-Beruf vor

Der Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide lässt einen fast ausgestorbenen Beruf - den Harzer - wieder aufleben.

Kuchelmiß | Wie eine Sprecherin des Naturparks am Montag sagte, wird das früher verbreitete Handwerk des „Facharbeiters für Kieferrohbalsamgewinnung“ vom 7. Juli an auf Führungen in Bossow (Landkreis Rostock) vorgestellt. Harzer gewannen bis 1990 in der Region das rohe Harz aus Kiefern, indem sie den Bäumen künstlich vorsichtig Wunden zufügten, aus denen Flüssigk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.