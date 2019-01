Katastrophenschutz : Warten auf Feuerwehr-Ausbildung: Fehlende Kapazitäten

Die Feuerwehr in Mecklenburg-Vorpommern hat ein Ausbildungsproblem. An der Feuerwehrschule des Landes in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) fehlen Kapazitäten zur Ausbildung von Verbandsführern, die größere Einsätze leiten können. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Landtag hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Im vergangenen Jahr konnte danach nur knapp ein Viertel des Ausbildungsbedarfs gedeckt werden. In zwei Lehrgängen wurden 30 Verbandsführer fortgebildet - die Zahl der Anmeldungen lag bei 130. In den beiden Jahren davor hatte es gar keinen Lehrgang, wie aus dem Papier hervorgeht. Im Jahr 2015 waren demnach 48 Frauen und Männer fortgebildet worden, im Jahr 2014 niemand.

von dpa

14. Januar 2019, 11:47 Uhr

Um das Problem zu beheben, sei im vergangenen Jahr Personal eingestellt worden, hieß es weiter in den Antwort. So soll das Angebot in den nächsten Jahren besser werden. Außerdem prüfe die Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz, die Lehrgänge auch dezentral in den Kreisen anzubieten. Verbandsführer sind Führungskräfte bei den Feuerwehren und sollen mit der Fortbildung befähigt werden, größere Einsätze zu leiten, bei denen mit Behörden und anderen Organisationen zusammengearbeitet werden muss.

Die Linken-Landtagsabgeordnete Jeannine Rösler sagte, die «äußerst angespannte Situation» an der Feuerwehrschule sei seit Jahren bekannt. «Die bisherigen Maßnahmen reichen bei weitem nicht aus, die Lage zu verbessern.» Die Bedingungen für die Ausbilder müssten so verbessert werden, dass die Stellen attraktiv für potenzielle Bewerber seien.