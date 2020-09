Tarife : Warnstreiks im Nahverkehr in MV am Dienstag

Wegen eines Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr müssen sich am Dienstagmorgen zehntausende Menschen in Mecklenburg-Vorpommern auf massive Probleme auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule einstellen. Im Rahmen der bundesweiten Verhandlungen im Nahverkehr hat die Gewerkschaft Verdi auch im Nordosten zum Ausstand aufgerufen. Der Warnstreik soll um 03.00 Uhr beginnen und 09.00 Uhr enden. Betroffen sind fast alle öffentlichen Nahverkehrsunternehmen; mit Ausnahme des Schweriner Nahverkehrs, der Anklamer Verkehrsgesellschaft, des Nahverkehrs in Neubrandenburg und der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen.

von dpa

29. September 2020, 02:44 Uhr