Tarife : Warnstreiks im Nahverkehr in MV am Dienstag

Pendler und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich am Dienstag auf Transportprobleme einstellen: Die Gewerkschaft Verdi hat Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr angekündigt. Zur Arbeitsniederlegung aufgerufen sind alle öffentlichen Nahverkehrsunternehmen mit Ausnahme des Schweriner Nahverkehrs und der Anklamer Verkehrsgesellschaft im Landkreis Vorpommern-Greifswald, wie Verdi-Gewerkschafter Karl-Heinz Pliete am Freitag sagte.

von dpa

25. September 2020, 17:12 Uhr