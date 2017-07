Tarife : Warnstreiks beim Deutschen Milchkontor für höhere Löhne

vergrößern 1 von 1 Foto: Sophia Kembowski 1 von 1

Die Gewerkschaft fordert eine Anhebung der Löhne in den sechs nordostdeutschen Werken an das durchschnittliche Entgeltniveau des Deutschen Milchkontors. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag soll in den anderen drei Werken der Deutschen Milchkontor in Waren (Müritz), Dargun und Bergen auf Rügen Warnstreiks stattfinden. Die dritte Runde der laufenden Tarifverhandlungen soll laut Dahms am 18. Juli stattfinden.

erstellt am 10.Jul.2017 | 15:32 Uhr