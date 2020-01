Tarife : Warnstreik legt Busverkehr in Nordwestmecklenburg lahm

Ein Warnstreik von Busfahrern hat den Nahverkehr in Nordwestmecklenburg weitgehend lahmgelegt. Am Donnerstag fuhr nach Angaben des Verdi-Landesstreikleiters Karl-Heinz Pliete kein Bus des betroffenen Unternehmens Nahbus. Rund 155 Männer und Frauen hätten sich an dem Warnstreik beteiligt, der den ganzen Donnerstag dauern sollte, hieß es.

von dpa

30. Januar 2020, 17:02 Uhr

Verdi wertete den Warnstreik als «sehr zufriedenstellend», beim kommunalen Arbeitgeberverband hieß es, man habe «keinerlei Verständnis» für den Warnstreik. Verdi hatte zum bereits dritten Warnstreik in diesem Tarifstreit seit Mitte Januar aufgerufen.

Die Gewerkschaft fordert für die rund 1500 Mitarbeiter von Nahverkehrsbetrieben 2,06 Euro mehr Lohn pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar und einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete von 100 Euro. Die Arbeitgeber hatten in der dritten Verhandlungsrunde am Dienstag ein Angebot vorgelegt, das die Gewerkschaft als zu niedrig zurückwies. Am 17. Februar sollen die Verhandlungen in Rostock fortgesetzt werden.