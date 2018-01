Tarife : Warnstreik legt Busverkehr an Seenplatte lahm

Ein Warnstreik hat den Busverkehr an der Mecklenburgischen Seenplatte am Montagmorgen weitgehend lahmgelegt. Nach einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi legten Busfahrer der kreiseigenen Mecklenburg-Vorpommerschen Verkehrsgesellschaft mbH (MVVG) an mehreren Betriebshöfen am frühen Morgen die Arbeit nieder.

von dpa

22. Januar 2018, 08:01 Uhr

Betroffen sind laut Verdi die Regionen Röbel, Waren, Stavenhagen und Friedland. Nach Angaben der MVVG läuft der Schülerverkehr in der Region Demmin ohne Einschränkungen, in den anderen Gebieten komme es zu Ausfällen aufgrund des Streiks. Etliche Fahrgäste standen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wartend an den Busstationen.

Hintergrund des Streiks sind Tarifverhandlungen von Verdi für rund 1600 Mitarbeiter kommunaler Busunternehmen im Nordosten. Die nächste Verhandlungsrunde ist am Mittwoch in Rostock geplant.

Verdi will 180 Euro mehr pro Monat und Beschäftigten. Die MVVG äußerte Unverständnis für den Warnstreik: Die MVVG-Busfahrer bekämen im Vergleich zu anderen Busfahrern in der Region bedeutend mehr und man habe bereits zusätzlich 2,9 Prozent mehr für 2018 und 2,5 Prozent mehr für 2019 angeboten.