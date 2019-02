Tarife : Warnstreik: Busse auf dem Weg nach Schwerin

Im Nordosten hat am Mittwochmorgen der Warnstreik der Landesbeschäftigten des öffentlichen Dienstes begonnen. Angestellte Lehrer waren am Vormittag nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mit mehr als 30 Bussen auf dem Weg zur zentralen Kundgebung in Schwerin, sagte eine GEW-Sprecherin. Hinzu kämen Schulen, die vollständig oder nahezu vollständig bestreikt werden, deren Lehrkräfte jedoch nicht nach Schwerin fuhren, etwa in Eggesin und Pasewalk (beide Landkreis Vorpommern-Greifswald). An wie vielen Schulen wegen des Warnstreiks Unterricht ausfiel, konnte die Sprecherin aber nicht sagen. Zahlen zur Beteiligung werden frühestens am Nachmittag erwartet.

von dpa

27. Februar 2019, 11:03 Uhr

Die laut Gewerkschaften rund 10 000 angestellten Lehrer bilden eine der größten Gruppen der zum Warnstreik aufgerufenen Mitarbeiter. Die Beschäftigten fordern sechs Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 200 Euro. Außerdem sollen etwa die Sonderpädagogen des Landes ihren Kollegen im Bund und in den Kommunen gleichgestellt und die Gehälter von verbeamteten und angestellten Grundschullehrern angeglichen werden. Von 12.00 Uhr an wollten sich die Streikenden zu einer zentralen Kundgebung vor der Staatskanzlei in Schwerin versammeln.

Am Donnerstag soll die dritte Verhandlungsrunde im Tarifstreit beginnen. Neben den Lehrern sind den Gewerkschaften zufolge auch 15 000 Mitarbeiter der Ministerien und Landesverwaltungen zum Warnstreik aufgerufen.