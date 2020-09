Tarife : Warnstreik bei Futtermittel- und Saatguthersteller

An zwei Standorten des norddeutschen Getreideverarbeiters Ceravis AG in Mecklenburg-Vorpommern sind Beschäftigte am Dienstag in einen Warnstreik getreten. Wie ein Sprecher der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) sagte, wird die Produktion in Güstrow und Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) blockiert. Die rund 100 Mitarbeiter aus den beiden Betrieben fordern seit fast zwei Jahren einen Tarifvertrag, den die Arbeitgeberseite verweigere.

von dpa

08. September 2020, 08:15 Uhr