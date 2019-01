Streiks : Warnstreik bei Airbaghersteller in Laage

Mehrere hundert Beschäftigte des Airbagherstellers ZF TRW Airbag Systems GmbH aus Laage (Landkreis Rostock) sind am Dienstag in einen Warnstreik getreten. Nach IG-Metall-Angaben legten am frühen Nachmittag etwa 400 Angestellte die Arbeit für zweieinhalb Stunden nieder. Die Gewerkschaft fordert ein jährliches Zusatzgeld in Höhe von 27,5 Prozent eines Monatslohns sowie 400 Euro als Bonus für IG Metall-Mitglieder. Zuvor hatte es bereits zwei Verhandlungsrunden gegeben. «Die Kollegen haben gezeigt, dass sie es ernst meinen und nun warten wir auf ein Angebot des Arbeitgebers», sagte Stefan Schad von der IG Metall Rostock-Schwerin während des Ausstands.

von dpa

08. Januar 2019, 15:21 Uhr

«Wir wundern uns, dass es angesichts des noch bis 2022 laufenden Haustarifvertrags überhaupt zum Streik gekommen ist», sagte ein ZF-Firmensprecher. Der Vertrag werde derzeit nachverhandelt, weil an anderen ZF-Standorten der Flächentarifvertrag angepasst wurde. Zuletzt habe ZF vor Weihnachten ein Angebot vorgelegt. «Für uns ist das Tischtuch aber nicht zerschnitten», sagte der Sprecher. Die IG Metall kritisierte, dass durch den ZF-Vorschlag Leiharbeiter länger befristet beschäftigt und ältere Kollegen schlechter gestellt werden sollen. Zu konkreten Inhalten des Angebots wollte ZF mit Verweis auf die laufenden Verhandlungen keine Stellung nehmen.