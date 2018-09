Verkehr : Warnowtunnel feiert 15. Geburtstag

von dpa

12. September 2018, 06:44 Uhr

Der Rostocker Warnowtunnel feiert am Mittwoch seinen 15. Geburtstag. Das Bauwerk, das für rund 220 Millionen Euro gebaut wurde, ist Deutschlands erstes privat finanziertes Straßenbauprojekt. Nach mehreren Jahren mit teils heftigen Turbulenzen ist der Tunnel nun in einem ruhigen Fahrwasser, wie die Geschäftsführerin der Warnowquerung GmbH & Co. KG, Yvonne Osterkamp, sagte. 2017 fuhren im Schnitt pro Tag 11 715 Autos durch den Tunnel, 2016 waren es noch 11 537. Allerdings sind diese Zahlen weit weg von den einst veranschlagten 25 000 pro Tag, auf denen die ersten Kalkulationen beruhten. Insgesamt haben seit der Eröffnung mehr als 57 Millionen Autos die Unterwasserstraße durchquert.