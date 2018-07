Feste : Warnemünder Woche startet mit «Niegen Ümgang»

von dpa

07. Juli 2018, 01:15 Uhr

Mit dem traditionellen Umzug «Nieger Ümgang» beginnt am heutigen Samstag die 81. Warnemünder Woche. Dabei werden rund 2500 Teilnehmer in historischen Kostümen durch das Ostseebad ziehen, Tausende Besucher werden zum Spektakel erwartet. Allerdings musste in diesem Jahr wegen der Baustellen-Situation rund um den Alten Strom das Waschzuber- und Drachenbootrennen abgesagt werden. Auf dem Wasser kämpfen mehr als 1800 Segler um Pokale und Titel. Mit 142 Meldungen steuere die Weltmeisterschaft der OK-Jollen auf einen Teilnehmerrekord hin, hieß es von den Veranstaltern. Im international stark besetzten Feld der Einhandsegler seien viele Namen bekannter Olympioniken und ehemaliger Weltmeister zu finden.