Segeln : Warnemünder Woche soll mehr Segel-Meisterschaften bekommen

Die Warnemünder Woche soll bei ihrer 82. Auflage im nächsten Jahr segelsportlich noch attraktiver werden. «Wir werden uns auch in den nächsten Jahren bemühen, die Warnemünder Woche mit Meisterschaften zu bereichern», sagte Sportdirektor Peter Ramcke zum Abschluss der diesjährigen Wettkämpfe. Die Regatten fanden am Wochenende mit dem WM-Sieg im OK von André Budzien aus Schwerin und dem dritten Rang in der gleichen Klasse von Jan Kurfeld aus Wismar einen perfekten Abschluss aus Sicht der Gastgeber.

von dpa

16. Juli 2018, 10:01 Uhr

Die Organisatoren können hinsichtlich der Planung schon einige Eckpunkte melden. «Für 2019 haben wir bereits die Zusage für die J/22-Worlds, die Raceboard-Worlds und erneut den Euro-Cup der Laser», berichtete Ramcke. 50 J/22 Kielboote, 100 Windsurfer und 250 Laser werden erwartet. Die Laser-Klassenvereinigung hat für 2019 wieder den Euro-Cup nach Warnemünde vergeben.

Reserven sehen die Macher unter anderem noch in der traditionsreichen Regatta «Rund Bornholm». «Das ist ein Rohdiamant, den wir aber noch etwas schleifen müssen, um noch mehr Boote an den Start zu bekommen», meinte Marketing-Fachmann Jürgen Missing.