Segeln : Warnemünder Woche: Ein Mekka für Segler

Warnemünde wird von Samstag bis zum 14. Juli zu einem Mekka der Segelsportler. Die Organisatoren der 82. Auflage der Warnemünder Woche erwarten zu den Regatten auf einem der beliebtesten Reviere Deutschlands rund 1400 Aktive aus mehr als 30 Ländern. «Wir möchten Segeln auf höchstem Niveau, und das ist uns auch dieses Jahr wieder gelungen. Mit den Weltmeisterschaften der J/22 und Raceboards, dem Laser-Europa-Cup und natürlich dem Langstreckenklassiker Rund Bornholm haben wir absolute Top-Events», sagte Sportdirektor Peter Ramcke.

von dpa

05. Juli 2019, 16:18 Uhr

Rund 100 Aktive aus 19 Nationen, darunter aus Argentinien, Australien, China, Korea und den USA, haben für die am Auftaktwochenende beginnende WM der Raceboards gemeldet. «Das Beachflair und die Einbettung in eine der größten Segelveranstaltungen der Welt haben uns überzeugt, in Warnemünde unsere WM auszutragen», sagte Klassenpräsident Frank Michaelis. Die WM wurde zuletzt vor zehn Jahren vor Warnemünde ausgesegelt.

31 Crews aus sechs Ländern haben für die WM der J/22 gemeldet. Die größten Kontingente stellen Deutschland mit 17 Booten und die Niederlande mit zehn Crews. Zu den Favoriten gehören der Duisburger Reiner Brockerhoff, der unter französischer Flagge segelt, und Europameister Jean Michel Lautier aus den Niederlanden.

Traditioneller Höhepunkt der Hochsee-Segler ist die Regatta Rund Bornholm. Der Streckenrekord ist 2017 aufgestellt worden. Das Team Speedsailing auf der Segelyacht «OSPA» benötigte für die 270 Seemeilen 28 Stunden, 34 Minuten und 30 Sekunden und war damit sechs Sekunden schneller als die Yacht «Uca» im Jahr 2001.