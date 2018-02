Freizeit : Warnemünder Wintervergnügen lockt Besucher an die Ostsee

Die neunte Ausgabe des «Wintervergnügens» in Rostock-Warnemünde soll am Samstag fortgesetzt werden. Zum traditionellen Höhepunkt des dreitägigen Festes rund um den Leuchtturm mit Eisbaden und Winterreiten erwarteten die Veranstalter mehrere hundert Besucher. Beim Eisfasching etwa können sich Mutige in bunten Kostümen in die eiskalte Ostsee wagen, für Sonntag ist das «Katerbaden» geplant. Zum Aufwärmen gibt es heiße Getränke, Strandkörbe sowie drei Strandfeuer der Freiwilligen Feuerwehr.

von dpa

03. Februar 2018, 09:42 Uhr

Beim Winterreiten sind Pferde bei Rennen, einem Umzug durch den Ort und Reitvorführungen zu erleben. Nach der Premiere im vergangenen Jahr sind auch wieder zwei Kamele aus Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit von der Partie. Am Sonntag, dem letzten Tag des am Freitag gestarteten Spektakels, warten das Drachenfest sowie am Nachmittag geöffnete Geschäfte des Ortes.

Auch in Trassenheide auf der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wird am Samstag eisgebadet. Zu der Veranstaltung unter dem Motto «Fußballzeit im Zauber des Orients» wird neben hartgesottenen Ostseefans auch der Greifswalder Fußballtrainer Roland Kroos - Vater von Nationalspieler Toni Kroos - zu einem Training am Strand erwartet.