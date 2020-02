Feste : Warnemünder Wintervergnügen begonnen

In Warnemünde ist in den Wintermonaten meist relativ wenig Betrieb. Das ändert sich regelmäßig im Februar beim Warnemünder Wintervergnügen - auch wenn in diesem Jahr von Winter keine Spur zu sehen ist.

von dpa

07. Februar 2020, 18:01 Uhr

In Warnemünde hat am Freitag das dreitägige traditionelle Wintervergnügen begonnen. Wie in den vergangenen Jahren werden bis Sonntag tausende Besucher erwartet. Sie müssen sich bei der elften Ausgabe des Festes allerdings auf wetterbedingte Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren einstellen, wie Veranstalter Jörg Bludau sagte. Das große Festzelt, die ICE-Lounge, wurde bei der Sturmflut Mitte der Woche schwer beschädigt und musste vollständig entfernt werden. Deshalb mussten alle Veranstaltungen und Partys, die dort geplant waren, abgesagt werden.

Bis Sonntag bietet das Ostseebad seinen Besuchern und Einheimischen ein buntes Programm inklusive Eisbaden der «Rostocker Seehunde». Mehrere Strandfeuer sind aufgestellt, am Samstag gibt es Reiten und Fotosessions mit den zwei weißen Trampeltieren Chuluun und Khan, am Nachmittag folgt der Umzug der Reiter.