Buntes : Warnemünder Turmleuchten lockt rund 90 000 Zuschauer an

Warnemünde (dpa/mv) - Das Turmleuchten in Warnemünde hat am Neujahrsabend nach Polizeiangaben rund 90 000 Menschen angelockt. Damit wurde ein Rekord aufgestellt, im vergangenen Jahr waren es 85 000 Besucher. Unter dem Motto «Ewig» wurden wieder spektakuläre Licht- und Lasereffekte sowie ein Feuerwerk am Leuchtturm geboten. Die Zuschauer standen auf der Promenade und am Strand eng gedrängt. Organisatorin Martina Hildebrandt sprach von perfekten Bedingungen mit guter Sicht.