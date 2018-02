Schifffahrt : Warnemünder Korvette «Erfurt» läuft zu Nato-Einsatz aus

von dpa

22. Februar 2018, 10:30 Uhr

Die in Warnemünde beheimatete Korvette «Erfurt» der Marine soll am 26. Februar zu einem Nato-Einsatz in den Nordatlantik auslaufen. Die 61 Besatzungsmitglieder werden für die kommenden Monate Teil der multinationalen «Standing NATO Maritime Group 1» sein, deren Aufgabe der Schutz strategisch wichtiger Seewege im Nordatlantik und der Nordsee ist, wie das Marinekommando am Donnerstag in Rostock mitteilte. Die «Erfurt» war in den vergangenen Jahren bereits an Operationen vor der Küste des Libanons und am Horn von Afrika beteiligt. Nach einem Stopp während der Kieler Woche werde das Schiff voraussichtlich im Juni in Rostock zurückerwartet.