Volleyball : Warnemünde verlässt nach 3:2 gegen Hürth die Abstiegsplätze

von dpa

28. Januar 2018, 11:03 Uhr

Volleyball-Zweitligist SV Warnemünde hat am Samstagabend mit einem 3:2 (25:19, 24:26, 25:22, 16:25, 15:11) gegen TVA Hürth den dritten Saisonsieg gefeiert und die Abstiegsplätze verlassen. Die Mannschaft von Trainer Christian Hinz hatte in einem Volleyball-Krimi zweier Konkurrenten im Kampf um den Ligaverbleib nach nervenaufreibenden ersten vier Sätzen im entscheidenden Tie-Break das bessere Ende für sich. Der Heimsieg für die Mecklenburger, die sich auf Rang zehn der Gruppe Nord verbesserten, stand vor 400 Zuschauern in der Ospa Arena nach 118 Spielminuten fest. Bester SVW-Spieler war Libero Lucas Kowalkowski.