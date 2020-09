Wetter : Warm, sonnig und noch Regen: September erfüllt Erwartungen

Im September sind in Mecklenburg-Vorpommern wohl alle auf ihre Kosten gekommen: Drei Wochen lang verwöhnte warmes und sonniges Spätsommerwetter Einheimische und Urlauber. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, war der erste Herbstmonat in ganz Deutschland zu warm, zu trocken und sehr sonnig. Mit dem astronomischen Herbstbeginn kam im Nordosten der Regen, den Gärtner, Land- und Forstwirte sehnlich erwartet hatten. Innerhalb weniger Tage fielen in Mecklenburg-Vorpommern rund 55 Liter je Quadratmeter, 4 Liter mehr als das «Soll» für den Monat beträgt.

von dpa

29. September 2020, 13:54 Uhr