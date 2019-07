Waren: Schwelbrand auf einer Jacht

von dpa

25. Juli 2019, 13:19 Uhr

Bei Temperaturen bis 32 Grad ist auf einer Jacht auf dem Kölpinsee bei Waren (Mecklenburgische Seenplatte) ein Schwelbrand ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, konnten mehrere Feuerwehren den Ausbruch eines offenen Feuers knapp verhindern. Eine Charterfirma konnte das etwa zehn Meter lange Sportboot am Mittwoch durch den Müritz-Elde-Kanal noch in einen Hafen schleppen. Verletzt wurde niemand an Bord. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Defekt an einem Elektrogerät zu einer Verpuffung im Motorraum geführt haben. Der Schaden am innenliegenden Motor wurde auf mehr als 10 000 Euro geschätzt. Bei Sommerwetter sind in der seenreichen Region viele Sport- und Charterboote unterwegs.