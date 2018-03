Wetter : Waren lässt Stege wegen des Eisdrucks vorsorglich freisägen

Mit Technik gegen Eisdruck: Aus Sicherheitsgründen lässt die Stadt Waren auch in diesem Winter wieder das Eis der Müritz aufsägen. Am heutigen Freitag soll das Volksbad dran sein, sagte Bauhofleiter Holger Huhs der Deutschen Presse-Agentur. Der Belag der Steganlage an der beliebtesten Badestelle an der Müritz war erst 2017 erneuert worden. Außerdem wird das Eis am Schiffsanleger in Ecktannen, am Müritz-Hals gegenüber von Klink, am Kietz und auch an den neuen Molen des Stadthafens aufgesägt. Auch der Badesteg am Feisnecksee werde so gesichert.

von dpa

02. März 2018, 05:28 Uhr

Für diese Arbeiten hatte sich der Bauhof extra eine Spezialmotorsäge mit einem doppelt so langen Blatt angeschafft. Der klirrende Frost - zuletzt bis minus 16 Grad Celsius - hat die Binnenmüritz und das Randeis auf der Außenmüritz bereits bis zu einer Eisstärke von 15 bis 20 Zentimetern frieren lassen. Wenn der Eispanzer taut, entsteht hoher Druck, der schon mehrfach Stege und Sprungtürme einfach zerdrückte.

Die deutlich größere Außenmüritz ist wegen des Nordostwinds aber in weiten Teilen noch nicht zugefroren. Der Wind sorgt ständig für Wellenschlag und treibt Eisschollen wie bei Klink ans Westufer.