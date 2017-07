Verkehr : Waren beschließt höhere Kurabgabe für Busfahren

Das Heilbad Waren wird seine Kurabgabe erhöhen, um Touristen ein kostengünstiges Verkehrsnetz rund um die Müritz zu ermöglichen. Die nötige «Mobilitätspauschale» haben die Stadtvertreter am Mittwochabend mit großer Mehrheit beschlossen, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Waren ist die größte Kommune, die ein entsprechendes Modellprojekt mit EU-Hilfe bis zur Saison 2018 anschieben will. «Das ist ein Meilenstein für die touristische Entwicklung der Seenplatte», erklärte der Geschäftsführer des regionalen Tourismusverbandes, Bert Balke.