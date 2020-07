Wetter : Waldbrandzentrale beklagt fehlende Kooperation

Die Waldbrandüberwachungszentrale der Landesforsten in Niedersachsen hat eine mangelhafte Kooperation der ostdeutschen Bundesländer beim Melden von Waldbränden beklagt. Während die niedersächsische Zentrale in Lüneburg den ostdeutschen Nachbarn jährlich Dutzende möglicher Waldbrände melde, die sie mit ihrer Technik jenseits der Grenze entdecke, kämen von den östlichen Ländern keinerlei Hinweise, sagte der Projektleiter der Waldbrandzentrale, Helmut Beuke, am Mittwoch in Lüneburg. Dabei sei das zeitige Entdecken ausschlaggebend, um Waldbrände erfolgreich zu bekämpfen.

von dpa

08. Juli 2020, 13:18 Uhr