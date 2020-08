Wetter : Waldbrandgefahr im Nordosten trotz Gewitterregens sehr hoch

Ungeachtet einiger starker Regenfälle und Gewitter am Montag bleibt die Waldbrandgefahr in Mecklenburg-Vorpommern weiter sehr hoch. Wie die Landesforstanstalt in Malchin am Dienstag mitteilte, besteht in drei von neun Forstämtern die höchste Warnstufe fünf. Diese seien Jasnitz, Mirow und Torgelow - jeweils im Süden des Landes. In allen weiteren Forstämtern - auch an der Ostsee - wurde bereits die Warnstufe vier ausgerufen, die «hohe Brandgefahr» bedeutet. In den nächsten Tagen werden für den Nordosten weiter sommerliche Temperaturen bis 30 Grad und Trockenheit erwartet.

von dpa

11. August 2020, 08:23 Uhr