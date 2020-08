Umwelt : Waldbrandgefahr im Nordosten nimmt zu: Kein Regen in Sicht

Die Kiefernwälder auf Usedom und in der Ueckermünder Heide sind knisternd trocken. Als derzeit einziges Forstamt im Land hat Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5 ausgerufen, wie das Agrarministerium am Freitag mitteilte. Die Wälder dürfen aber noch betreten werden, was vor allem die Ostseeurlauber freuen dürfte. Bei akuter Gefahr könnten die Forstbehörden jedoch Waldwege und -flächen sperren.

von dpa

07. August 2020, 15:33 Uhr