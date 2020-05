Brände : Waldbrand bei Kamminke auf Usedom: Brandursache unklar

von dpa

23. Mai 2020, 11:11 Uhr

Auf der Insel Usedom hat ein Wald bei Kamminke (Landkreis Vorpommern-Greifswald) am Freitagabend auf einer Fläche von etwa 1500 Quadratmetern gebrannt. Den Einsatzkräften gelang es, das Feuer nach etwa fünf Stunden zu Löschen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Ursache für den Brand in der Nähe der Kriegsgräberstätte Golm und der polnischen Grenze war zunächst noch unklar. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. In erster Linie brannte den Angaben zufolge Unterholz und Waldboden an einem Abhang. Aufgrund des unwegsamen Geländes gestalteten sich die Löscharbeiten für die etwa 50 Einsatzkräfte vor Ort schwierig. Ob es sich möglicherweise um eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung handelt, ist nun Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei.