Umwelt : Waldbesitzer wollen öffentliches Geld

von dpa

28. April 2018, 14:38 Uhr

Die privaten Waldbesitzer wollen wie die Landwirte öffentliches Geld für öffentliche Leistungen haben. «Es geht nicht, dass wir nur auf Nutzung verzichten», sagte der Vorsitzende des Waldbesitzerverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Ivo von Trotha. «Es gibt einige Branchen, die mit dem Wald Geld verdienen», erläuterte er im Vorfeld einer Diskussionsrunde um eine mögliche «Waldtaxe» am Samstag in Güstrow. So nutzten Reiterhöfe die Wege, die Tourismuswirtschaft profitiere von Erholungswäldern und die Wasserwirtschaft von der Filterleistung des Waldes. Den Waldbesitzern bleibe nur das Holz. Dessen Wert betrage aber nach Steuern und Abgaben nur 20 Prozent des Gesamtnutzens, den der Wald der Gesellschaft bringe.