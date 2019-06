Brände : Wald in Sperrgebiet auf Usedom brennt

von dpa

26. Juni 2019, 17:02 Uhr

Auf der Insel Usedom stand am Mittwoch ein Hektar Wald in Flammen. Der Brand brach am frühen Nachmittag zwischen Peenemünde und Karlshagen im Norden der Ferieninsel aus, teilte die Polizei mit. Demnach hatte der Forstamtsleiter die Löscharbeiten der Feuerwehr zunächst gestoppt, weil der Wald in einem munitionsbelasteten Sperrgebiet liege. Dem Munitionsbergungsdienst zufolge liegt die Munition jedoch dort so tief, dass von ihr keine Gefahr für die Feuerwehrleute ausgeht. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.