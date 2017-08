Wahlen : Wahlkampf: Nordost-Linke setzt auf Zugkraft Gysis

Die Linke kämpft mit Hilfe ihres prominentesten Politikers gegen den zur Bundestagswahl drohenden Wählerschwund in Mecklenburg-Vorpommern an. Der frühere Chef der Bundespartei und Bundestagsfraktion, Gregor Gysi, soll am Montag (11.00 Uhr) an einem Wahlwerbestand in der Schweriner Innenstadt das Interesse der Passanten wecken und damit auch Aufmerksamkeit auf den bislang noch wenig bekannten Direktkandidaten André Walther lenken. Am Nachmittag soll der Straßenwahlkampf mit Gysi in Wismar fortgesetzt werden.