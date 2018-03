Wahlen : Wahlen in vier Städten: Drei Amtsinhaber wollen bleiben

Neben den Direktwahlen von vier Landräten werden in Mecklenburg-Vorpommern auch in vier größeren Städten die Verwaltungschefs neu bestimmt. Das ist in Ludwigslust, Wismar, Teterow (Landkreis Rostock) und Anklam (Kreis Vorpommern-Greifswald) der Fall, wie Klaus-Michael Glaser vom Städte- und Gemeindetag in Schwerin am Freitag sagte.

von dpa

09. März 2018, 07:59 Uhr

Den Anfang macht am 25. März die Bergringstadt Teterow, wo Amtsinhaber Reinhard Dettmann (parteilos) aus Altersgründen nicht mehr antritt. In den drei anderen Städten wollen die derzeitigen Bürgermeister ihre Ämter verteidigen, wie die zuständigen Wahlleiter mitteilten.

In Wismar, der mit 43 000 Einwohnern größten der vier Städte, wird am 15. April gewählt. Hier tritt SPD-Amtsinhaber Thomas Beyer (SPD) gegen Horst Krumpen (Die Linke), Angelo Tewes (AfD) und den Liberalen Hans-Martin Helbig an, der von mehreren Parteien unterstützt wird. In Ludwigslust und Anklam wird am 27. Mai gewählt. Die meisten Bewerber gibt es mit sechs Kandidaten in Teterow.