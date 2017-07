Wahlen : Wahlausschuss entscheidet über Listen zur Bundestagswahl

Schwerin (dpa/mv) - Der Landeswahlausschuss entscheidet heute in öffentlicher Sitzung über die Kandidatenlisten zur Bundestagswahl am 24. September. Fristgerecht hatten 14 Parteien in Mecklenburg-Vorpommern ihre Bewerberlisten eingereicht. Sieben davon konnten ihre Wahlvorschläge ohne formelle Beteiligungsanzeige einreichen, weil sie im Bundestag oder in einem der Landtage bereits mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten sind. Das waren neben CDU, SPD und Linke auch Grüne, FDP, AfD und Freie Wähler. Darüber hinaus reichten sieben weitere Vereinigungen, die vom Bundeswahlausschuss als Parteien anerkannt wurden, Landeslisten ein. Bei der Wahl 2013 hatte die CDU alle sechs Direktmandate im Nordosten errungen. SPD und Linke stellen je drei, die Grünen einen Abgeordneten.

erstellt am 28.Jul.2017 | 01:12 Uhr