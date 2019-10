Verteidigung : Waffenschule der Luftwaffe in Laage nimmt Arbeit auf

Auf dem Fliegerhorst in Laage nimmt heute die Waffenschule der Luftwaffe den Betrieb auf. Dort werden Waffenlehrer und andere Spezialisten der Luftwaffe ausgebildet. Piloten, Radarführungs- und Nachrichtendienst-Spezialisten sollen in Lehrgängen als taktische Experten für Luftkriegsoperationen auf nationaler und NATO-Ebene qualifiziert werden. An der Waffenschule werden zunächst etwa zehn Soldaten und später rund 30 Soldaten und zivile Mitarbeiter arbeiten.

von dpa

01. Oktober 2019, 05:48 Uhr

Die Luftwaffe will mit der Waffenschule die taktische und waffensystemübergreifende Ausbildung von Flugbesatzungen organisatorisch am Standort Laage zusammenführen. Auch die internationale Ausbildungskooperation soll einfacher werden.