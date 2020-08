Der dritte extrem trockene Sommer in Folge setzt auch den Wäldern in Mecklenburg-Vorpommern massiv zu. Wie aus neuen Zahlen des Bundeslandwirtschaftsministeriums hervorgeht, summiert sich die seit 2018 angefallene Menge an sogenanntem Schadholz im Nordosten mittlerweile auf 1,6 Millionen Kubikmeter.

von dpa

19. August 2020, 14:45 Uhr