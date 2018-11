Landtag : Wachsende Wolfspopulation sorgt für Sicherheitsdebatte

Die wachsende Zahl von Wölfen in Mecklenburg-Vorpommern schürt die Sorge um die Sicherheit von Mensch und Tier. «Es ist nicht mehr die Frage, ob es Tote und Verletzte durch Wolfsangriffe geben wird, sondern wann», sagte Ralf Borschke von der Fraktion Freie Wähler/BMV am Donnerstag im Landtag in Schwerin. Er forderte, den strengen Schutz zu lockern, um Wölfe jagen zu können. Nur durch einen ständigen Jagddruck könne er vom Menschen ferngehalten werden. Der Linken-Abgeordnete Wolfgang Weiß warnte daraufhin eindringlich davor, mit «irrationalen Ängsten» zu spielen.

von dpa

22. November 2018, 21:02 Uhr

Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) verwies darauf, dass es schon jetzt die Möglichkeit gebe, auf als gefährlich eingestufte Wölfe schießen zu können, die sich etwa regelmäßig Siedlungen nähern. «In Bezug auf Wolf und Mensch haben wir klare Regelungen. Die Sicherheit für den Menschen steht ganz oben», betonte Backhaus. Die staatlichen Hilfen für Tierhalter zum Schutz ihrer Herden vor Wolfsangriffen würden erhöht. Backhaus hatte erst zu Wochenbeginn den neuen Wolfsmanagementplan für das Land vorgestellt.

Jüngsten Erhebungen zufolge gebe es inzwischen sechs Rudel im Land, sagte der Minister. Die Reviere lägen zwischen der Kalißer Heide im Westen und der Insel Usedom im Osten. Bei Wolfsangriffen im Land seien seit 2007 rund 400 Nutztiere getötet wurden. In diesem Jahr habe es bislang 19 Fälle gegeben.

Wie das Bundesamt für Naturschutz (BfN) am Donnerstag mitteilte, gibt es nach jüngsten Daten bundesweit 73 Rudel und damit 13 mehr als im Vorjahr. Eine Gesamtzahl der in Deutschland lebenden Wölfe lasse sich indes nur grob schätzen, da die Rudelgröße zwischen drei und elf Tieren variiere. Wölfe sind in Deutschland durch EU-Regelungen und das Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt. Der Umgang mit der steigenden Wolfspopulation ist allerdings umstritten.