Justiz : Vorschlag für neue Verfassungsrichter

Die Juristin Monika Köster-Flachsmeyer soll neue Präsidentin des Landesverfassungsgerichtes in Greifswald werden. Die Landtagsfraktionen von SPD, CDU und Linken schlugen sie am Dienstag gemeinsam als Nachfolgerin für den ausgeschiedenen Verfassungsgerichtspräsidenten Burkhard Thiele vor. Die AfD als größte Oppositionsfraktion ist an dem Vorschlag nicht beteiligt, wie aus der gemeinsamen Mitteilung der anderen drei Fraktionen hervorgeht. Die Abgeordneten seien sich einig, dass die Liste Ausdruck für die Überparteilichkeit und damit Unabhängigkeit der Justiz des Landes sei.

von dpa

26. November 2019, 17:37 Uhr

Neue Vizepräsidentin soll demnach die Richterin am Arbeitsgericht, Ulrike Lehmann-Wandschneider, werden. Sie soll dem ausgeschiedenen Vizepräsidenten Sven Nickels nachfolgen. Der Richter am Finanzgericht, Andreas Kerath, wird als Stellvertreter der Präsidentin des Landesverfassungsgerichtes vorgeschlagen. Zu Mitgliedern des Landesverfassungsgerichts sollen den Angaben zufolge die frühere Landtagsabgeordnete der Linken, Barbara Borchardt, und der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht, Nikolaus Hanenkamp, gewählt werden.