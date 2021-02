Gesundheit : Vorpommern-Rügen: Impfungen an weiteren Standorten möglich

Heute nehmen im Landkreis Vorpommern-Rügen zusätzlich zum Impfzentrum Stralsund nacheinander vier Außenstellen den Betrieb auf.

Stralsund | Den Auftakt macht am Montag der Standort in Bad Sülze. Am Dienstag folgt Bergen auf Rügen, am Mittwoch Grimmen, und am Donnerstag startet der Betrieb in der Außenstelle Ribnitz-Damgarten. Die neuen Standorte können laut Landkreis bereits über das Buc...

