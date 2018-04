Regierung : Vorpommern-Rat kommt erstmals zusammen

Der sogenannte Vorpommern-Rat kommt heute in Anklam zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Das zehnköpfige Gremium mit Vertretern aus Kommunen, Verbänden und Wissenschaftseinrichtungen der Region soll unter anderem bei der Verteilung größerer Summen aus dem Vorpommern-Fonds Mitsprache bekommen. In dem Fonds liegen für 2018 rund 4,5 Millionen Euro. An der Auswahl der Förderprojekte war zuletzt Kritik laut geworden. Auch deshalb hatte sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zur Berufung des Rates entschieden, der künftig Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) zur Seite steht.

von dpa

11. April 2018, 01:09 Uhr

Die Landesregierung hatte auf die Unzufriedenheit in Vorpommern, die sich zur Landtagswahl 2016 auch in den Erfolgen der AfD dort zeigte, reagiert und dem östlichen Landesteil mehr Aufmerksamkeit und Hilfe zugesichert. Sichtbarstes Zeichen war die Berufung Dahlemanns als Staatssekretär mit der besonderen Zuständigkeit für die Belange Vorpommerns. «Unser Ziel ist es, den Landesteil Vorpommern gezielter in seiner Entwicklung zu unterstützen», betonte Schwesig, die an der ersten Beratung des Vorpommern-Rats teilnehmen will. Ihm gehören unter anderem die Rektorin der Universität Greifswald, Johanna Eleonore Weber, der Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern, Rolf Kammann, und Demmins Bürgermeister Michael Koch an.