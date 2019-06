Gesundheit : Vorpommern-Greifswald: Mehr Laien zur Reanimation fähig

Laienhelfer sind in Deutschland immer seltener an der Rettung von Menschen mit Herzstillstand beteiligt. Dem Deutschen Reanimationsregister zufolge sank die Quote bundesweit von 42 Prozent im Jahr 2017 auf 39 Prozent im Jahr 2018, wie die Universitätsmedizin Greifswald am Dienstag mitteilte. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald gehe der Trend in eine andere Richtung: Im vergangenen Jahr wurden demnach mehr als 58 Prozent der Betroffenen durch Laien wiederbelebt. Das bedeute laut Reanimationsregister Platz vier im deutschsprachigen Raum und Platz eins in den ostdeutschen Bundesländern.

von dpa

11. Juni 2019, 12:04 Uhr

Der Direktor der Klinik für Anästhesiologie, Klaus Hahnenkamp, sagte, der Kreis habe erst 2014 mit Schulungen zur Laienrettung begonnen. 2015 seien 31 Prozent der Menschen mit Herzstillstand vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes durch Laien wiederbelebt worden.

Der Erfolg von 58 Prozent basiere auf den Schulungen für Laien und der Telefonanleitung durch die Leitstelle des Kreises. Wenn ein Angehöriger den Notarzt rufe, werde ihm am Telefon erklärt, was er bis dahin selbst machen könne. Hahnenkamp sagte, die Mediziner warteten nicht, bis jemand an der Schulung teilnehme, sondern sie gingen auf Volksfeste, Kirchenfeste, in Schulen und Betriebe. «Wir sprechen die Leute an, nehmen ihnen die Scheu und zeigen ihnen an unseren Puppen, dass es im Grunde einfach ist, Leben zu retten.» In Dänemark liege die Quote der Wiederbelebung durch nicht-medizinisches Personal bei etwa 80 Prozent.