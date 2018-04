Unfälle : Vorfahrt missachtet: Motorradfahrerin schwer verletzt

von dpa

22. April 2018, 14:56 Uhr

Eine 56 Jahre alte Motorradfahrerin ist beim Zusammenstoß mit einem Auto bei Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kollidierte die Frau am Samstag beim Linksabbiegen mit einem Wagen. Polizeiangaben vom Sonntag zufolge hatte sie die Vorfahrt des ihr entgegenkommenden Autos nicht beachtet. Die Motorradfahrerin kam in ein Krankenhaus.