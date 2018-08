Unfälle : Vorfahrt missachtet: Fünf Verletzte bei Autounfall

von dpa

23. August 2018, 22:07 Uhr

Bei einem schweren Unfall im Kreis Vorpommern-Greifswald sind fünf Menschen verletzt worden. Darunter war ein fünf Jahre altes Kind, wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine 68 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstag beim Linksabbiegen die Vorfahrt einer 23-jährigen Fahrerin missachtet. Beide Autos stießen auf der Kreisstraße 67 bei Pasewalk zusammen. Die beiden Frauen und drei weitere Insassen wurden verletzt. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht. Wie schwer sie verletzt wurden, war zunächst unklar.