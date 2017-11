Unfälle : Vorfahrt genommen: Vier Verletzte

von dpa

Vier Menschen sind bei einem Unfall in Schönberg im Landkreis Nordwestmecklenburg verletzt worden. Ein 64 Jahre alter Autofahrer bog am Mittwoch mit seinem Wagen in eine Bundesstraße ein und nahm dabei einem heranfahrenden Auto die Vorfahrt, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der 64-Jährige wurde laut Mitteilung schwer verletzt von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit. Die drei Insassen des anderen Wagens seien leicht verletzt worden. Warum der Mann die Vorfahrt missachtete, war zunächst unklar.

