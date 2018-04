Schifffahrt : Vor abermaligem Rekord: Kreuzfahrtsaison beginnt in Rostock

Die Kreuzfahrt hat sich zu einem festen Bestandteil in der Tourismus-Erfolgsgeschichte in Mecklenburg-Vorpommern entwickelt. Auch in diesem Jahr wird voraussichtlich ein Rekordergebnis erzielt.

05. April 2018

Mit dem Anlauf des Passagierschiffes «Boudicca» beginnt am Sonntag in Warnemünde die Kreuzfahrtsaison. Wenn die Saison im Dezember endet, wird voraussichtlich wieder ein Rekord zu vermelden sein. Erstmal haben sich mehr als 200 Kreuzfahrtschiffe angemeldet, sagte Hafen-Geschäftsführer Jens Scharner. Mit den 205 Schiffen von 43 Reedereien werden rund 900 000 Passagiere von und an Bord gehen, eine leichte Steigerung gegenüber den Zahlen des Vorjahres. Damit bleibe Rostock der beliebteste Kreuzfahrthafen an der deutschen Ostseeküste.

Neun Schiffe werden zum ersten Mal erwartet, darunter die von Queen Elizabeth II. im Jahr 2015 getaufte «Britannia» mit Platz für mehr als 4300 Passagiere. Das Luxusschiff wird am 27. Juni erwartet. Zehn Tage zuvor gibt es bereits ein anderes Highlight, wenn fünf Schiffe gleichzeitig Rostock anlaufen. Allerdings müssen die «Norwegian Breakaway» und die «Saga Sapphire» in den Seehafen ausweichen, weil der Platz in Warnemünde nicht ausreicht.

Am 25. Oktober wird die Saison mit der «Balmoral» der Fred Olsen Cruise Line zumindest vorläufig abgeschlossen. Allerdings hat sich die «Albatros» der Reederei Phoenix Reisen für drei Anläufe im Dezember angemeldet. Es sei stark zu vermuten, dass das hauptsächliche Ziel der meisten der rund 1000 Passagiere der Rostocker Weihnachtsmarkt sein wird.

Über die ganze Saison hinweg werde ein Großteil der Passagiere die Landaufenthalte zu Ausflügen nach Rostock und Umgebung nutzen. Die beliebtesten Ausflugsziele seien Heilgendamm und Bad Doberan, die Schlösser in Schwerin und Güstrow oder die Weltkulturerbe-Städte Wismar und Stralsund, sagte Scharner. Es sei aber auch bekannt, dass vor allem US-Amerikaner nach Berlin fahren.

Baulicher Höhepunkt dieses Jahres werde der Baubeginn für das zweite Cruisecenter sein. Scharner ging davon aus, dass innerhalb dieses Jahres die Baugenehmigungen eingehen werden, damit im Oktober angefangen werden kann. «Wir können nur außerhalb der Saison bauen.» Deshalb werde das Terminal erst im Jahr 2020 zur Verfügung stehen.

Ein großes Fest könnten die Rostocker Mitte September erwarten, wenn erstmals das Rostock Cruise Festival über die Bühne gehen wird. Am Warnemünder Strand werde eine große Bühne aufgebaut, entlang der Kaikante oder auf der Strandpromenade können die Gäste in die Welt rund um die Kreuzfahrt eintauchen. «Dort können wir einer breiten Öffentlichkeit zeigen, was die Kreuzfahrtindustrie leisten kann», erklärte Scharner.